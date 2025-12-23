Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
23.12.2025 02:20:33
Volare Group triggers mandatory cash offer for Alpha Integrated Reit at S$0.48 per unit
The move comes after Volare acquired a significant stake of AI-Reit from ESR GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!