Volatile Palantir-Aktie: Diese Kursmarken sollten Anleger im Blick behalten

Die Palantir-Aktie ist an der NASDAQ derzeit weiterhin von Volatilität geprägt. Während Regierungsaufträge für Schub sorgten, reagierten Anleger etwa auf die Verkaufspläne von CEO Alex Karp kritisch. Diese Kursmarken sollten Marktteilnehmer nun im Auge behalten.

• Palantir-Aktie volatil• Tech-Werte auf Verkaufszetteln• Wichtige Unterstützungsmarken im Blick

Palantir-Aktie volatil

Die Palantir-Aktie zeigt sich an der NASDAQ derzeit weiterhin mit starken Schwankungen. Zu der erhöhten Volatilität dürfte auch beitragen, dass Marktteilnehmer sich nach wie vor von Tech-Werten trennen, wie etwa Money Morning anmerkt. Angesichts der Sorgen vor einem globalen Handelskrieg halten sich Anleger vermehrt zurück. Nach einem Zuwachs von rund 340 Prozent im zurückliegenden Jahr steht bislang seit Jahresstart aber dennoch ein Plus von rund 12 Prozent an der Kurstafel.

Im Februar hatte das Papier zeitweise rund 125 US-Dollar gekostet, bevor es auf etwa 78 US-Dollar zurückgefallen war, nachdem bekannt geworden war, dass CEO Alex Karp Palantir-Aktien im Volumen von etwa 2 Milliarden US-Dollar verkaufen wollte. Auch hatten Sparmaßnahmen des US-Verteidigungsministeriums und der Einfluss von Elon Musks DOGE-Projekt für Verunsicherung gesorgt. Bis Mitte März konnte die Aktie dann wieder auf fast 100 US-Dollar steigen, bedingt durch die positiven Aussichten durch Regierungsaufträge.

Im vorbörslichen Mittwochshandel an der NASDAQ weist die Palantir-Aktie zeitweise bei 83,40 US-Dollar ein Minus von 1,51 Prozent aus.

Wichtige Unterstützungszonen im Fokus

Trotz der turbulenten Nachrichtenlage wird Palantir derzeit vor allem technisch gehandelt, merkt Money Morning an. Die Anteilsscheine bewegen sich nun in einer engen Range um ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

Aktuell liegt die Palantir-Aktie knapp über der 80-Dollar-Marke, bei der die Aktie Anfang März Unterstützung gefunden hatte. Diese Marke hatte Anfang des Jahres auch als Widerstand gedient, erklärt Money Morning. Bei Kursbewegungen unter diesem Niveau dürften Anleger daher sensibler reagieren. Diesen Kurs sollten sie daher im Auge behalten.

Blick auf die nächsten Kursziele

Die kürzlich angekündigten US-Zölle dürften voraussichtlich keinen direkten Einfluss auf Palantirs Geschäft haben, da das Unternehmen keine physischen Produkte herstellt. Dennoch bleibt der allgemeine Marktausblick entscheidend für die kurzfristige Kursentwicklung.

Sollte die Aktie unter die 80-Dollar-Marke fallen, liegt die nächste Unterstützung bei 70 US-Dollar, gefolgt von einer weiteren Unterstützung bei 60 US-Dollar. Langfristig bleibe Palantir jedoch in einem übergeordneten Bullenmarkt, was diese Kursniveaus zu attraktiven Kaufgelegenheiten für langfristige Investoren mache, heißt es bei Money Morning abschließend.

Redaktion finanzen.at