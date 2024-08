Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie-Analyse: Warburg Research bewertet mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Buy" belassen. Eine geringere Neubewertung des Immobilienportfolios zeige die Erholung der Märkte von Vonovia, schrieb Analyst Simon Stippig am Donnerstagmorgen. Operativ laufe es solide.

Um 11:27 Uhr ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 29,43 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 34,22 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 186 242 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2024 gewann die Aktie 3,1 Prozent. Voraussichtlich am 01.08.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.