Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|
30.10.2025 07:39:47
Vontobel verzeichnet Nettoneugeldzuflüsse
Die Bank Vontobel hat in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres einen Anstieg der verwalteten Vermögen und insgesamt positive Nettozuflüsse verzeichnet. Bei den Institutionellen gab es erneut Abflüsse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
