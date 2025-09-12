|Rentable Vontobel-Investition?
|
12.09.2025 10:04:07
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vontobel-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Vontobel-Aktie an diesem Tag bei 54,20 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 184,502 Vontobel-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 328,41 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Papiers am 11.09.2025 auf 61,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 13,28 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 3,47 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
