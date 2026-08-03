Vornado Realty Trust Q2 Income Declines

(RTTNews) - Vornado Realty Trust (VNO) released a profit for second quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $16.434 million, or $0.08 per share. This compares with $743.819 million, or $3.70 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.7% to $462.242 million from $441.437 million last year.

Vornado Realty Trust earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.434 Mln. vs. $743.819 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $3.70 last year. -Revenue: $462.242 Mln vs. $441.437 Mln last year.