Vornado Realty Trust Aktie
WKN: 893899 / ISIN: US9290421091
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03.08.2026 22:51:43
Vornado Realty Trust Q2 Income Declines
(RTTNews) - Vornado Realty Trust (VNO) released a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $16.434 million, or $0.08 per share. This compares with $743.819 million, or $3.70 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.7% to $462.242 million from $441.437 million last year.
Vornado Realty Trust earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.434 Mln. vs. $743.819 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $3.70 last year. -Revenue: $462.242 Mln vs. $441.437 Mln last year.
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