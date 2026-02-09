Vornado Realty Trust Aktie
WKN: 893899 / ISIN: US9290421091
|
09.02.2026 22:42:25
Vornado Realty Trust Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Vornado Realty Trust (VNO):
Earnings: $0.601 million in Q4 vs. $1.203 million in the same period last year. EPS: $0.00 in Q4 vs. $0.01 in the same period last year. Excluding items, Vornado Realty Trust reported adjusted earnings of $110.873 million or $0.55 per share for the period.
Revenue: $453.709 million in Q4 vs. $457.790 million in the same period last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vornado Realty Trust
|
08.02.26
|Ausblick: Vornado Realty Trust legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Vornado Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Vornado Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Vornado Realty Trust
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vornado Realty Trust
|30,99
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.