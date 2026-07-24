Vossloh: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vossloh hat am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,25 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 395,6 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 331,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at