Vulcan Materials: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vulcan Materials präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,21 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,91 Milliarden USD – ein Plus von 3,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vulcan Materials 1,85 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,96 Milliarden USD geschätzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Vulcan Materials ein EPS von 6,85 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,94 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 8,39 USD und einen Umsatz von 7,99 Milliarden USD beziffert.

