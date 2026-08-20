VVC Exploration: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

VVC Exploration hat am 18.08.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 100 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,0 Millionen CAD ausgewiesen.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

VVC Exploration hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,12 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 0,10 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at