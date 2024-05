VW-Aktie freundlich: Verhandlungen über Partnerschaft bei Autoproduktion in Indien

Der Volkswagen-Konzern führt Gespräche über eine Partnerschaft in der Automobilproduktion in Indien.

Ein Konzernsprecher bestätigte am Freitag, dass Volkswagen konkrete Gespräche über Produktionspartnerschaften in dem Land führe, in dem er bereits zwei Werke hat.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuerst über die Gespräche berichtet.

Der indische Markt sei geprägt von preisgünstigen Einsteigerfahrzeugen mit geringeren Gewinnspannen, was es schwierig mache, dort Geld zu verdienen, sagte der Sprecher und äußerte sich damit ähnlich wie Finanzvorstand Arno Antlitz in einem Gespräch über die Handelsspannungen zwischen der EU bzw. den USA und China. Dennoch habe der Markt aus Sicht des Konzerns Potenzial, so der Sprecher.

Laut dem Geschäftsbericht des Automobilherstellers entfiel im vergangenen Jahr rund 1 Prozent der weltweiten Auslieferungen des Konzerns auf Indien. Die Volkswagen-Marke Skoda hat bereits angekündigt, im Jahr 2025 ein Modell in Indien zu entwickeln und zu produzieren.

Via XETRA steigt die VW-Aktie zwischenzeitlich um 0,51 Prozent auf 118,60 Euro.

WOLFSBURG (Dow Jones)