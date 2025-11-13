Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Weiteres Verfahren
|
13.11.2025 12:38:39
VW-Aktie kaum verändertl: Neuer Betrugsprozess im Dieselskandal mit Verzögerung
Der Klinikaufenthalt sei nichts Dramatisches, sagte der Richter. Es blieb aber vorerst offen, ob der Angeklagte am Donnerstag noch in den Gerichtssaal kommen kann. Ohne ihn kann die Anklage nicht verlesen werden. Den fünf Angeklagten, vier Männern und einer Frau, wird unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und strafbare Werbung vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft den zum Teil ehemaligen Mitarbeitern vor, als VW-Führungskräfte dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass Behörden und Kunden in Europa und den USA jahrelang über die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen getäuscht worden seien.
Im September 2015 war herausgekommen, dass VW statt des Einsatzes teurerer Abgastechnik die Messwerte mithilfe versteckter Software-Codes fälschte. VW-Boss Martin Winterkorn flog aus dem Amt, und der Konzern stürzte in eine seiner größten Krisen.
Via XETRA zeigen sich VW-Aktien am Donnerstag zeitweise minimale 0,02 Prozent höher bei 98,62 Euro.
/bch/DP/zb
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
13.11.25
|ROUNDUP: VW und Rivian starten Wintertests neuer Fahrzeug-Architektur (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP 2/Neuer Dieselprozess: Verfahren gegen die zweite VW-Riege? (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP/Angeklagter in Klinik: VW-Dieselprozess verzögert (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Angeklagter in Klinik: VW-Dieselprozess verzögert (dpa-AFX)
|
13.11.25