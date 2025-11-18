Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
18.11.2025 16:37:00
VW baut Jobs ab: schon 70 Prozent von 35.000 Abgängen vertraglich vereinbart
Vor knapp einem Jahr einigten sich Volkswagen und IG Metall darauf, 35.000 Stellen bis 2030 abzubauen. 25.000 Abgänge sind bereits vertraglich vereinbart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
