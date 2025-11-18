DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Volkswagen (VW) vz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Volkswagen (VW) vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Volkswagen (VW) vz-Aktie an diesem Tag bei 141,86 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 0,705 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 67,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 96,36 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 32,07 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) vz belief sich zuletzt auf 47,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at