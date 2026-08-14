Vyome: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vyome ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vyome die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -9,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 97,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at