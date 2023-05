Wacker Neuson-Aktie dennoch im Minus: Wacker Neuson steigert Umsatz in Q1 um mehr als ein Viertel - Kosten gesenkt

Der Umsatz des ersten Quartals stieg um mehr als ein Viertel auf 667 Millionen Euro, wie das SDAX -Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Analysten hatten weniger Wachstum erwartet. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) profitierte Wacker Neuson von einem positiven Einmaleffekt, dem Verkauf eines Grundstücks. Außerdem konnte das Management die Kosten für Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung senken, sodass sich die operative Marge von 7,5 Prozent auf 13,2 Prozent verbesserte. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Die Lieferkettensituation habe sich zwar leicht verbessert, aber sei nach wie vor herausfordernd, hieß es weiter. Der Bestand an unfertigen Maschinen hat sich entsprechend etwas verbessert, Wacker Neuson hält aber weiterhin erhöhte Vorräte.

Wacker Neuson-Aktien leiden unter Gewinnmitnahmen

Nach einem Kursanstieg um etwa 80 Prozent seit Ende September machen die Anleger am Dienstag bei Wacker Neuson Kasse. Zeitweise geht es nach dem Quartalsbericht des Baumaschinenherstellers für die Aktien via XETRA um 3,26 Prozent auf 22,25 Euro bergab, nachdem sie in den Tagen zuvor erstmals seit mehr als einem Jahr wieder über der 23-Euro-Marke gehandelt wurden. Die zuletzt deutlich ansteigende 21-Tage-Linie geriet damit noch nicht in Gefahr.

An den Resultaten gab es ersten Stimmen zufolge keine Kritikpunkte. Laut dem Experten Martin Comtesse von Jefferies Research hatte das Unternehmen einen starken Jahresauftakt - mit einem Wachstum und einer Profitabilität, die jeweils besser seien als es der diesjährige Zielkorridor vorgebe.

"Obwohl die Komponentenverfügbarkeit deutlich verbessert wurde, steht die Logistik noch immer vor täglichen Herausforderungen. Die Situation sollte sich aber in den kommenden Monaten weiter verbessern", schrieb der Jefferies-Experte. Die stärkste Dynamik komme nach wie vor aus Nordamerika, wo Wacker sein angeschlossenes Händlernetz weiter ausbaue.

MÜNCHEN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)