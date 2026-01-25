Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
25.01.2026 22:38:00
Walmart vs. Target: Which Is the Better Long-Term Play?
When it comes to brick-and-mortar retail, Walmart (NASDAQ: WMT) and Target (NYSE: TGT) have a stronghold in the U.S., serving millions of consumers daily. However, the stocks have been on two different paths lately.If you're interested in investing in a retail stock and have to choose between the two for the long haul, Walmart stands out as the better choice.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
