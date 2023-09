Walmart vs. Target : Welcher Einzelhändler hat laut Analysten aktuell die Nase vorn?

• Walmart in Q2 mit Umsatz- und Gewinnwachstum - Target mit mehr Gewinn aber weniger Umsatz• Unternehmen unterscheiden sich in einigen wichtigen Aspekten• Walmart profitiert von starkem Lebensmittelgeschäft

Q2-Zahlen fallen unterschiedlich aus

Der größte US-Einzelhändler Walmart konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 161,6 Milliarden US-Dollar steigern. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete Walmart einen Anstieg der Same-Store-Umsätze um 6,4 Prozent. Der Nettogewinn kletterte um mehr als die Hälfte auf knapp 7,9 Milliarden US-Dollar. Nach diesem unerwartet guten zweiten Jahresviertel zeigt sich das Unternehmen auch für das Gesamtjahr zuversichtlich. So dürften die Jahresresultate bei Umsatz und Gewinn noch etwas höher ausfallen als vom Management zuletzt erwartet.

Derweil ging Targets Umsatz im zweiten Jahresviertel um 4,9 Prozent auf 24,8 Milliarden US-Dollar zurück. Der Nettogewinn stieg dennoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 183 Millionen US-Dollar um 356,5 Prozent auf 835 US-Dollar. Dies spiegele eine deutliche Gewinnerholung nach den Lagermaßnahmen des letzten Jahres wider, schrieb das Unternehmen in seiner Pressemitteilung zur Zahlenvorlage.

Laut Yahoo Finance stieg die Besucherfrequenz bei Walmart im zweiten Quartal außerdem um 2,8 Prozent, während sie bei Target um 4,8 Prozent zurückgegangen sei. Der Wert des Durchschnittsbons sei bei Walmart im abgelaufenen Jahresviertel 3,4 Prozent höher gewesen, während er bei Target um 0,7 Prozent gefallen sei.

Walmart profitiert von Fokus auf Lebensmittel- und Getränkekategorie

Wie Bernstein-Analyst Dean Rosenblum gegenüber Yahoo Finance erklärte, unterscheiden sich Walmart und Target in einer Reihe wichtiger Aspekte, wie in ihrer Größe, den Geschäftssegmenten und im Kundenstamm. So mache zum Beispiel Walmarts Lebensmittel- und Getränkekategorie 60 Prozent des US-Geschäfts aus - bei Target komme diese Kategorie nur auf etwa 20 Prozent des Umsatzes. Doch "in einem Umfeld, in dem die Verbraucher überfordert sind und nur versuchen, das Nötigste zu decken, wird ein Einzelhändler wie … Walmart, der größte Lebensmittelhändler der Welt, enorm von dieser unverhältnismäßigen Konzentration auf stabile Ausgaben profitieren", zitiert Yahoo Finance Rosenblum.

Morningstar-Analyst Noah Rohr meint laut Yahoo Finance, dass Walmart 2008 und 2009 mit einer ähnlichen Strategie Kunden gewonnen habe - obwohl die aktuelle wirtschaftliche Lage nicht mit der während der Finanzkrise vergleichbar sei. "Wir haben gesehen, dass Walmart in diesem Zeitraum viele Marktanteile hinzugewonnen hat", so Rohr. "Das Lebensmittelgeschäft lief wirklich gut." Walmart habe Target zudem "einen kleinen Anteil" am Markt mit einkommensstärkeren Käufern in Vorstadt- und Stadt-Märkten, an die sich Target eher richtet, abgenommen.

Laut Goldman Sachs-Analystin Kate McShane sei aufgrund "der allgemeinen Warenverbesserung bei Walmart im zweiten Quartal [...] zu erwarten, dass einige Fragen zu den diskretionären Trends von Target auftauchen".

Dennoch dürfe man Target nicht abschreiben. "Ich sehe es nicht unbedingt als eine Art Nullsummenspiel, bei dem alle anderen verlieren, wenn Walmart mit dem höheren Einkommen gewinnt", gibt Yahoo Finance Rosenblum wieder. "Wir werden sehen, wie es ausgeht."

Walmart-Aktie im Fokus

Walmart kommt mit seinem aktuellen Aktienkurs von 161,57 US-Dollar an der NYSE auf eine Marktkapitalisierung von 435,08 Milliarden US-Dollar. In diesem Jahr konnte die Walmart-Aktie bereits um 13,95 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 01.09.2023).

Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 30 Wall Street-Analysten ein Zwölf-Monats-Kursziel für Walmart ausgegeben. 26 der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, während vier von ihnen empfehlen, das Papier zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 178,32 US-Dollar und damit rund zehn Prozent über dem aktuellen Aktienkurs.

Target-Aktie im Blick

Die Target-Aktie notiert an der NYSE derzeit bei 125,52 US-Dollar und kommt auf eine Marktkapitalisierung von 57,94 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat sie 15,78 Prozent an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 01.09.2023).

In den letzten drei Monaten haben bei TipRanks 29 Wall Street-Analysten ein Zwölf-Monats-Kursziel für die Target-Aktie ausgegeben. Von den 29 Analysten empfehlen 14 die Aktie zu kaufen und 15 das Papier zu halten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 149,56 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 19,15 Prozent gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bedeutet.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.