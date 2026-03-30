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30.03.2026 06:31:29

Walvax Biotechnology legte Quartalsergebnis vor

Walvax Biotechnology lud am 28.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walvax Biotechnology ein EPS von -0,070 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 699,4 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 680,1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CNY gegenüber 0,090 CNY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,31 Prozent zurück. Hier wurden 2,41 Milliarden CNY gegenüber 2,81 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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