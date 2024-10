Warburg Research beurteilt Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,20 Euro belassen. Durch einen weiteren Verkauf von Bestandsimmobilien kämen die diesbezüglichen diesjährigen Zielsetzungen in Reichweite, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie am Tag der Analyse

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 13:29 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 32,13 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 25,12 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 437 479 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 12,6 Prozent. Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



