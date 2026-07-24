Waertsilae legte Quartalsergebnis vor

Waertsilae präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Waertsilae einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at