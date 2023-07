Warum Tesla seine Model S und X zukünftig nicht mehr als Rechtslenker anbietet

Im Mai 2023 hat der Elektroautohersteller Tesla eine Änderung in seiner Fahrzeugstrategie angekündigt: Den Stopp des Verkaufs der Rechtslenker-Versionen der Modelle S und X. Diese Entscheidung trifft insbesondere Kunden in Ländern mit Linksverkehr wie Großbritannien und Australien.

Mechanische und logistische Herausforderungen und Kompensationsmaßnahmen

Bei der Fertigung von Fahrzeugen produzieren Hersteller typischerweise unterschiedliche Modelle für Märkte mit Rechts- und Linksverkehr. Diese Unterschiede können jedoch eine Reihe von Herausforderungen hervorrufen. Mechanische Komplikationen können beispielsweise auftreten, wenn Änderungen im Design von einem Modell auf ein anderes übertragen werden müssen, insbesondere wenn es um komplexe Teile wie das Lenksystem oder das Brems- und Beschleunigungssystem geht.

Des Weiteren kann die Herstellung von zwei unterschiedlichen Modellvarianten auch zu logistischen Schwierigkeiten führen. Aspekte wie Lagerhaltung, Transport und Vertrieb können bei der Handhabung von zwei verschiedenen Modellen mehr Ressourcen erfordern und die Komplexität des gesamten Prozesses erhöhen.

Aus diesen Gründen stellte Tesla im Mai den Verkauf von Rechtslenker-Modellen ein. Wie auto motor und sport berichtet, bietet Tesla in Großbritannien und Japan nun alternativ Linkslenkermodelle an.

Im Zuge der Umstellung hat Tesla verschiedene Kompensationsmaßnahmen für Kunden vorgeschlagen, die bereits eine Rechtslenker-Version des Model S oder X bestellt hatten. So haben diese die Option, einen Gutschein im Wert von 2.000 Pfund für den Kauf eines Tesla Model 3 oder Model Y zu erhalten. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Anzahlung zurückerstattet zu bekommen, so auto motor und sport in einem Beitrag.

Für diejenigen, die sich dennoch für den Kauf eines Linkslenkers entscheiden, hat Tesla ein Angebot zur Verfügung gestellt: drei Jahre lang kostenloser Strom an den Tesla Superchargern, wie W&V in einem Online-Artikel berichtet.

"The Reacher"

Doch damit noch nicht genug. Als zusätzlichen Anreiz für Kunden in Ländern mit Rechtsverkehr stellt Tesla ein Hilfsmittel zur Verfügung: einen Greifarm namens "The Reacher".

Mit diesem Gerät können Nutzer von Linkslenkern ohne Schwierigkeiten Parktickets ziehen oder Bestellungen in einem Drive-Through entgegennehmen, selbst wenn diese Dienstleistungen auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite angeboten werden.

Obwohl Tesla versucht hat, die Auswirkungen seiner Entscheidung auf die Kunden zu minimieren, wurde diese in Ländern mit Rechtsverkehr, insbesondere in Großbritannien, mit Unmut aufgenommen. Einem Bericht von electrek zufolge sind britische Kunden, die bereits seit Jahren auf das Model S Plaid gewartet haben, besonders unzufrieden.

