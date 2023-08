Wasserstoff-Konzern Plug Power schlägt Umsatzerwartungen - Aktie dennoch tiefrot

Am Mittwochabend stand nach Handelsende an den US-Börsen die Quartalsbilanz von Wasserstoff-Riese Plug Power auf der Agenda.

Für das zweite Quartal 2023 vermeldete Plug Power einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,40 US-Dollar. Damit lag das EPS unter den Analystenerwartungen von -0,266 US-Dollar je Aktie. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte der Wasserstoff-Konzern ein negatives EPS in Höhe von 0,30 US-Dollar in den Büchern stehen.

Die Erlöse stiegen von 151,2 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 260,182 Millionen US-Dollar. In dieser Hinsicht schlug Plug Power die Expertenprognose von 238 Millionen US-Dollar.

Die an der NASDAQ notierte Plug Power-Aktie reagierte mit einem Verlust von letztlich 15,81 Prozent auf 9,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at