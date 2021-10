Wasserstoff-Ökosystem: Plug Power will aus Abwasser grünen Wasserstoff herstellen

Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power macht einen weiteren Schritt in seinem Vorhaben, grünen Wasserstoff in den kommenden Jahren zu kompetitiven Preisen anbieten zu können. So kündigte das Unternehmen jüngst an, in Kalifornien eine innovative Anlage bauen zu wollen, die aus Abwasser den emissionsfreien Treibstoff generiert.

• Plug Power investiert in riesige Wasserstoff-Produktionsstätte• Zur Herstellung von grünem Hydrogen soll Abwasser genutzt werden• Eigener Solarpark stellt Energieversorgung sicher

Das Hydrogen-Unternehmen Plug Power erweitert seine Kapazitäten zur Produktion von grünem Wasserstoff mit einer umfassenden Anlage im Fresno County, Kalifornien. Dies kündigte der Wasserstoffspezialist kürzlich in einer Pressemitteilung auf der unternehmenseigenen Webseite an. Dabei besteht der Plan darin, aus mehreren verschiedenen Anlagen eine Art eigenes Ökosystem zu schaffen, das zum einen die Herstellung von emissionsfreiem Wasserstoff gewährleistet und zeitgleich das Abwasser der anliegenden Stadt Mendota aufbereitet.

Elektrolyse- statt Reformierungsverfahren

So plant Plug Power, im Jahr 2023 die größte Wasserstoff-Fertigungsstätte an der Westküste Amerikas zu bauen, die täglich 30 Tonnen an flüssigem grünen Wasserstoff herstellt, um damit Kunden "von San Diego bis Vancouver" zu versorgen. Dabei nutzt Plug Power nicht das in der Industrie übliche Reformierungsverfahren, bei dem vorrangig aus Erdgas Wasserstoff produziert wird, wobei das Treibhausgas CO2 entsteht, sondern setzt auf die Elektrolyse, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird.

Aus Abwasser wird Wasserstoff gewonnen

Nun ist es aber so, dass in Kalifornien schon seit Jahren Dürre herrscht, weshalb Wasser Mangelware ist und die Grundwasservorkommen ohnehin schon erschöpft sind. Daher plant Plug Power, für den Ausbau seiner Produktionskapazitäten eigens eine neue Wasseraufbereitungsanlage zu bauen, die das Abwasser der kalifornischen Stadt Mendota für die Wasserstoff-Elektrolyse nutzt und das recycelte Wasser wiederum der Stadt zur Verfügung gestellt, wo es für die Bewässerung von Parks und anderen Anlagen genutzt werden kann.

Eigener Solarpark

Darüber hinaus plant Plug Power, für die Energieversorgung der Produktionsstätte einen Solarpark mit einer Leistung von 120 Megawatt anzulegen, damit bei dem energieaufwendigen Verfahren erneuerbare Energien genutzt werden.

Plug Power baut sein Wasserstoff-Netzwerk weiter aus

Mit dieser neuen Anlage im Fresno County erweitert der Wasserstoff-Spezialist sein US-amerikanisches Netzwerk von Wasserstoff-Fertigungsstellen, die bis 2025 eine tägliche Kapazität von 500 Tonnen grünem Hydrogen erreichen sollen. Bis 2028 soll diese Kapazität auf 1.000 Tonnen täglich steigen.

"Plug Power hat sich vollständig der Zukunft von grünem Wasserstoff verschrieben und investiert massiv in den Aufbau eines grünen Wasserstoff-Ökosystems, um unsere Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen. Kalifornien ist führend in der Welt bei der Anwendung von grünem Wasserstoff und erneuerbaren Energien. Plug Power ist stolz darauf, Teil dieses Wandels zu sein und den Staat dabei zu unterstützen, weiterhin ein Vorbild zu sein", zeigt sich Plug Power-CEO Andy Marsh in der Pressemitteilung begeistert. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2024 geplant.

Redaktion finanzen.at