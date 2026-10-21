WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
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21.10.2026 22:20:56
WD-40 Co Q4 Income Drops
(RTTNews) - WD-40 Co (WDFC) released a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $14.361 million, or $1.06 per share. This compares with $21.241 million, or $1.56 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $176.780 million from $163.471 million last year.
WD-40 Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.361 Mln. vs. $21.241 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $1.56 last year. -Revenue: $176.780 Mln vs. $163.471 Mln last year.
Fiscal Year 2027 Guidance
Net sales growth is projected to be between 4% and 7% compared with fiscal year 2026, with net sales expected to be between $715 million and $735 million on a constant currency basis
Diluted earnings per share is expected to be between $6.40 and $6.70, representing growth of 5% to 10% compared with fiscal year 2026, based on an estimated 13.4 million weighted average shares outstanding.
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