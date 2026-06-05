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05.06.2026 09:17:39

We need to stop AI developing without humans, says Anthropic co-founder

Jack Clark tells BBC's Newsnight AI could get to the point where it develops without human input.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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