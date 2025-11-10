Webzen präsentierte Quartalsergebnisse

Webzen hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Webzen hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 256,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 343,00 KRW je Aktie gewesen.

Webzen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,83 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at