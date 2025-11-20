Weibo präsentierte Quartalsergebnisse

Weibo hat am 18.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,65 Prozent auf 442,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 464,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at