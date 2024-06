Weil Du immer dein Bestes gibst! Neue Persil Kampagne schafft Emotionen

2024 ist für Persil ein Jahr der emotionalen Momente. Nach dem erfolgreichen Start der Kommunikationskampagne „Weil du immer Dein Bestes gibst“, stimmt Persil jetzt auf das Fußballereignis des Jahres ein. Auch in diesem Jahr ist Persil wieder das Waschmittel der Nationalmannschaft. Neu ist die Kooperation mit Giulia Gwinn, Spielerin bei FC Bayern München und der deutschen Frauen Fußball Nationalmannschaft. Sie begleitet die Kampagne von Persil zum Fußballsommer und ist auch Gast beim Public Viewing Event in Recklinghausen am 23.06.2024. Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz. Zum vollständigen Artikel