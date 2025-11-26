Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
26.11.2025 13:02:00
WeRide und Uber starten fahrerlose Robotaxis in Abu Dhabi
Die Robotaxis von WeRide dürfen ab sofort fahrerlos Passagiere befördern. Bisher musste zur Sicherheit noch ein Mensch an Bord sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten
|
04.11.25
|Uber-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Uber profit falls short after $479mn legal charge despite strong growth (Financial Times)
|
04.11.25
|Ausblick: Uber stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Stellantis kooperiert mit Nvidia, Uber und Foxconn bei Robotaxis (Dow Jones)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Uber legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
24.09.25
|Essen verbietet Billigtarife: Uber-Aktie unter Druck (dpa-AFX)
|
22.08.25
|Uber: Wartezeit beim Frauenangebot doppelt so lang (Spiegel Online)