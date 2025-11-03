Westpac Banking Aktie
WKN: 854242 / ISIN: AU000000WBC1
|
03.11.2025 15:15:14
Westpac Banking Corporation: Offenlegungserklärung der Westpac New Zealand Limited
|
Westpac Banking Corporation
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Westpac Banking Corporation
Offenlegungserklärung der Westpac New Zealand Limited
Die Ankündigung kann unter folgendem Link eingesehen werden:
http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9281F_1-2025-11-3.pdf
Eine Kopie wurde dem National Storage Mechanism übermittelt.
3. November 2025
Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.
Ende der Medienmitteilungen
2222852 03.11.2025 CET/CEST
Westpac Banking Corp.
|Westpac Banking Corp.
|22,13
|1,98%
