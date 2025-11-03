Westpac Banking Aktie

Westpac Banking für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854242 / ISIN: AU000000WBC1

03.11.2025 15:15:14

Westpac Banking Corporation: Offenlegungserklärung der Westpac New Zealand Limited

Westpac Banking Corporation / Schlagwort(e): Sonstiges
Westpac Banking Corporation: Offenlegungserklärung der Westpac New Zealand Limited

03.11.2025 / 15:15 CET/CEST

Westpac Banking Corporation

Offenlegungserklärung der Westpac New Zealand Limited

 

Die Ankündigung kann unter folgendem Link eingesehen werden:

http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/9281F_1-2025-11-3.pdf

Eine Kopie wurde dem National Storage Mechanism übermittelt.

 

3. November 2025

Diese Informationen werden von RNS, dem Informationsdienst der Londoner Börse, zur Verfügung gestellt. RNS ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (Finanzmarktaufsicht) als Primary Information Provider zugelassen. Für die Nutzung und die Verbreitung dieser Informationen können die Geschäftsbedingungen gelten. Um weitere Auskünfte zu erhalten, setzen Sie sich bitte mit rns@lseg.com in Verbindung oder gehen Sie auf www.rns.com.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2222852  03.11.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

Westpac Banking Corp. 22,13 1,98% Westpac Banking Corp.

