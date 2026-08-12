WH Group Aktie

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WKN DE: A2PWTG / ISIN: US92890T2050

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12.08.2026 05:58:53

WH Group Limited Reports Climb In H1 Bottom Line

(RTTNews) - WH Group Limited (WHGLY) reported earnings for its first half that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $484 million, or $1.23 per share. This compares with $412 million, or $1.05 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.8% to $7.500 billion from $7.558 billion last year.

WH Group Limited earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $484 Mln. vs. $412 Mln. last year. -EPS: $1.23 vs. $1.05 last year. -Revenue: $7.500 Bln vs. $7.558 Bln last year.

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