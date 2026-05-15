WHA präsentierte Quartalsergebnisse

WHA veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,22 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WHA 0,140 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,24 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 4,70 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at