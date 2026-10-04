NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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04.10.2026 14:25:00
What a $10,000 Investment Split Between Nvidia and Broadcom Could Be Worth by 2030
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two of the best investments you can make right now in the stock market, let alone the artificial intelligence (AI) sector. These two have massive upside over the next few years, yet a look at their valuations suggests the market has not priced in any growth, unlike with some of their AI peers. That points to an investment opportunity, and investors might want to take advantage before the market figures things out.
A $10,000 investment (or any amount) split between these two should deliver fantastic returns over the long term. Once investors see their 2030 valuation estimates, it will be clear that these two are smart buys.
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