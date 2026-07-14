AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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14.07.2026 15:20:00
What AST SpaceMobile Could Be Worth in 2028, According to Analysts
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has an audacious goal: To provide cellular coverage to every location on the planet using a constellation of low-Earth-orbit satellites. It's no surprise the stock has attracted plenty of attention, even if its share price has been volatile over the last year.Image source: Getty Images.Still, the story behind AST is compelling. Its business-to-business approach -- working with telecom operators instead of trying to replace them -- could give it an edge over would-be competitors. But how much could AST SpaceMobile stock be worth in 2028?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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