AST SpaceMobil a Aktie

AST SpaceMobil a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.07.2026 15:20:00

What AST SpaceMobile Could Be Worth in 2028, According to Analysts

AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) has an audacious goal: To provide cellular coverage to every location on the planet using a constellation of low-Earth-orbit satellites. It's no surprise the stock has attracted plenty of attention, even if its share price has been volatile over the last year.Image source: Getty Images.Still, the story behind AST is compelling. Its business-to-business approach -- working with telecom operators instead of trying to replace them -- could give it an edge over would-be competitors. But how much could AST SpaceMobile stock be worth in 2028?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten