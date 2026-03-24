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ISIN: PLCOMES00020
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24.03.2026 20:11:00
What Comes Next After Netflix Walked Away From Warner?
Netflix (NASDAQ: NFLX) surprised many investors after it walked away from its proposed acquisition of Warner Bros. Discovery's studio and streaming business, ending what could have been one of the biggest deals in entertainment history.On paper, the opportunity looked compelling. Warner would have added HBO, major film and TV franchises, and a deep content library to Netflix's platform. But instead of chasing scale, Netflix chose to remain disciplined in its capital allocation.Now, the focus has shifted. If the company isn't buying its next phase of growth, it has to do it the old way: build it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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23.03.26
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23.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.03.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.at)
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16.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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|Fokus auf den Kern: Warum Experten die Netflix-Aktie ohne Warner-Übernahme für attraktiver halten (finanzen.at)
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13.03.26
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|27.02.26
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|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
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|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
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|Bernstein Research
|02.03.26
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