Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
10.12.2025 07:03:56
What Donald Trump likes so much about Middle East authoritarians
The US president called Europe "weak" and "pathetic" and seems to prefer the company of "strong" Middle Eastern leaders. That may be because he has more in common with them than the US' traditional allies, experts say.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!