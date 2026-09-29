GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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29.09.2026 15:09:05
What is Burnham’s GB Grid plan and could it bring down energy bills?
Proposed government-backed network body welcomed by some in sector but others call it just another quango
Andy Burnham’s first address to the Labour party conference as prime minister addressed Britain’s rising energy costs and sluggish economic growth with plans for a new government-backed body to invest in the electricity grid.
The proposals to set up Great British Grid, first revealed by the Guardian, build on the party’s manifesto pledge to create Great British Energy, a state-owned company to invest in renewables.Continue reading...
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