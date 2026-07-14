QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
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14.07.2026 20:08:36
What is Happening With Quantumscape Stock?
In this video, Motley Fool contributor Jason Hall shares the latest on Quantumscape (NASDAQ: QS), including a big new collaboration, a change in the involvement of an important early investor, and what he thinks are the two most important partnerships it established over the past year. *Stock prices used were from the afternoon of July 14 2026. The video was published on July 15 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: QuantumScape legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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