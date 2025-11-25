Berkshir a Aktie

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

25.11.2025 22:24:00

What Warren Buffett's Farewell Letter Means for Berkshire Hathaway Investors

Back on May 3, 2025, Warren Buffett announced he would be retiring as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) at the end of the year. With the end of 2025 quickly approaching, investors have been wondering just what Buffett's role will be starting next year, as well as the implications for Berkshire Hathaway as an investment.Will Buffett still influence the investing decisions of incoming CEO Greg Abel? Will he write the annual letter? Will he still participate in the annual meeting, which has become known as "Woodstock for capitalists"? And for investors, will Berkshire continue to be a wise addition to their portfolio?Fortunately for those of us who dislike uncertainty, Buffett wrote a letter to shareholders through Berkshire's corporate website on Nov. 10, 2025, and let us know some of what the future holds for Berkshire. Buffett opened by telling us he would be "going quiet" and would no longer write the annual shareholder letter, which dates back to 1977.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
