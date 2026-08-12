Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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12.08.2026 04:35:07
What's Going on With Microsoft Stock?
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is gaining momentum after reporting quarterly financial results.*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 6, 2026. The video was published on Aug.8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,68
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|-0,45%
|Microsoft Corp.
|427,95
|-1,96%
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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.