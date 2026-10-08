Wolfspeed Aktie
WKN DE: A41JEH / ISIN: US97785W1062
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08.10.2026 15:46:36
What's Going On With Wolfspeed Stock Thursday?
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19.08.26
|Ausblick: Wolfspeed gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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23.06.26
|Wolfspeed-Aktie verliert weiter massiv: Platzt jetzt die Hoffnung auf ein Comeback? (finanzen.at)
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06.05.26
|Wolfspeed-Aktie nimmt zu: Verluste steigen - Umsatz sinkt (finanzen.at)
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05.05.26
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