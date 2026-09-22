|
22.09.2026 14:00:09
What’s Next for Paramount
Hollywood watchers believe the studio prevailed over states seeking to block its deal for Warner Bros. Discovery. It’s now free to reshape the media industry.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord etwas höher -- DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt gewinnt nach einem Höchststand leicht hinzu, während der deutsche Leitindex zulegt. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.