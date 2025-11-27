Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
|
27.11.2025 13:59:14
When human frontiers impact nature
Poland's controversial border fence is meant to deter illegal migration, but it also blocks wildlife movement in the unique Bialowieza forest. Scientists say it's damaging the ancient ecosystem and threatening lynx.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!