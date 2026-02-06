:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
06.02.2026 10:11:00
Where Could Micron Technology Stock Be in 1 Year?
Micron Technology (NASDAQ: MU) stock isn't showing any signs of slowing down, even after jumping a whopping 239% in 2025, as shares of the memory specialist have shot up more than 50% this year already.Micron's incredible rally is fueled by a favorable memory market environment, where demand is exceeding supply thanks to data centers, smartphones, personal computers (PCs), and other applications. Micron's future seems bright despite the stunning gains it has clocked in the past year.Let's look at the catalysts that could help this semiconductor stock jump higher in the coming year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
