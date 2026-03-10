:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.03.2026 10:00:00
Where Could Robinhood Be in 3 Years?
Robinhood (NASDAQ: HOOD) has already proven it can survive volatility. In 2025, the company restored profitability, diversified revenue, and earned inclusion in the S&P 500.But survival is no longer the question.The real question is where Robinhood could be by 2029 -- and whether it evolves into a durable fintech compounder or remains a high-beta trading platform tied to market cycles.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!