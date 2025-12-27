:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.12.2025 10:44:00
Where Will Alibaba Stock Be in 5 Years?
Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA) is often referred to as the "Amazon (NASDAQ: AMZN) of China." The two companies' businesses are similar enough for the nickname to stick.Over the last five years, however, Alibaba's stock performance has diverged significantly from that of its American counterpart. While Amazon's share price recovered from the bear market sell-off of 2022 and is now up more than 40% since late 2020, Alibaba's shares have declined by roughly 40%.That's water under the bridge now, though. Where will Alibaba stock be in five years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!