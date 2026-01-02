Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

02.01.2026 22:30:00

Where Will Applied Digital (APLD) Stock Be in 1 Year?

Applied Digital's (NASDAQ: APLD) stock surged more than 270% over the past 12 months. The builder of artificial intelligence (AI) data centers impressed the market with its rapid growth, its new lease agreements with CoreWeave (NASDAQ: CRWV), the spin-off of its cloud business, and its planned transformation into a real estate investment trust (REIT).Can Applied Digital maintain that momentum and soar even higher over the next year? Let's review its business model, near-term catalysts, and challenges to make an informed decision.
