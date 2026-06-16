Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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16.06.2026 23:40:00
Where Will Beyond Meat Stock Be in 3 Years?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND), a producer of plant-based meat products, went public seven years ago at $25 per share. Today, its stock trades at less than $1. Let's see why Beyond Meat's stock collapsed -- and if it will bounce back or get delisted over the next three years. From 2021 to 2025, Beyond Meat's revenue declined from $465 million to $276 million without a single year of growth. Its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) fell from negative $113 million to negative $178 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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