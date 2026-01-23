Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
Where Will Broadcom Stock Be by December 2026?
Few stocks had as strong a 2025 as Broadcom (NASDAQ: AVGO). Broadcom's stock caught fire following the tariff announcement recovery, and finished the year up 49.3%. While 2025 was great, investors need to look forward and see if it's worth buying more shares now or if there is another compelling investment opportunity.I think Broadcom will undergo some massive changes throughout 2026, and its business shift makes it well worth holding on to. Broadcom's custom artificial intelligence (AI) accelerator chips are starting to become incredibly popular, and could even start challenging Nvidia in 2026 for AI computing dominance.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
